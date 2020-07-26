Испанцы в Интернете больше всего доверяют Facebook и Google

Среди крупнейших IT-компаний испанцы больше всего доверяют Facebook и Google, когда речь заходит об обеспечении конфиденциальности личных данных. Об этом говорится в результатах исследования, проведённого институтом DYM совместно с WIN International.
Стоит отметить, что в Испании уровень доверия к этим двум гигантам IT-индустрии гораздо выше, чем в других странах. Если в среднем в мире только 41% опрошенных склонны доверять Facebook, то в Испании этот показатель поднимается до 62%. Такая же ситуация и с ещё одним активом Марка Цукерберга — мессенджером WhatsApp. В Испании его считают безопасным 57% пользователей, а в других странах — 45%.
Google доверяют 58% испанцев, Apple — 47%, Youtube — 49%, Amazon — 43%, Instagram — 41%, Twitter — 39%, Alibaba — 20%.Темы: Общество