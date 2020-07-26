В испанской глубинке не могут найти счастливчика, выигравшего 3 млн евро в лотерею

Среди жителей муниципалитета А-Каньиса в Понтеведре, похоже, появился миллионер. Но его не могут найти, чтобы сообщить радостную новость.
В четверг стало известно, что выигрышный лотерейный билет на 2 млн 945 тыс. евро был куплен именно в этом городке. Но, учитывая, что победитель до сих пор не объявился, есть вероятность, что это турист. «Если билет купили зимой, то это точно кто-то из местных. Но сейчас, летом, тут бывает много приезжих, которые проводят здесь отпуск», - рассказали организаторы лотереи изданию El Faro de Vigo.
В А-Каньисе проживают чуть больше 5 тысяч человек.Темы: Общество