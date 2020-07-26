Власти Арагона возмущены освещением ситуации с коронавирусом

Власти автономного сообщества Арагон выразили протест в связи с освещением новостей испанским телеканалом TVE.
Рассказывая в пятницу о ситуации с распространением коронавируса, канал продемонстрировал график, на котором сравнивалось число заражённых на каждые 100 тысяч человек в Арагоне, США, Бразилии, Испании в целом. Выходило, что в Арагоне заболеваемость (237,9 человека на 100 тысяч) выше, чем в Бразилии и в шесть раз выше, чем в Испании.
Однако, по мнению представителя регионального правительства Даниэля Переса, такое сравнение в высшей степени некорректно: нельзя сравнивать регион с целыми странами. Перес утверждает, что ситуация в Арагоне не сильно отличается от остальных автономных сообществ. К тому же, добавил он, «Арагон не выкидывает из статистки пациентов без симптомов, как это делают другие».Темы: Общество