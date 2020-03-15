Испанцы снова выйдут на балконы благодарить медиков. На этот раз с детьми

В воскресенье в Испании снова состоится акция, в ходе которой жители страны выражают свою благодарность медицинским работникам, вынужденным противостоять коронавирусу. На этот раз акция пройдёт пораньше, в 20:00, чтобы в ней смогли принять участие даже дети.
Первая акция прошла по всей стране в субботу. В 22:00 испанцы вышли на террасы и балконы и устроили овации медикам, которые в период тотального карантина должны оставаться на своих рабочих местах и бороться с неизученным вирусом Covid-19.
В Испании вступил в силу режим повышенной готовности, когда выходить на улицу можно только по острой необходимости. Власти пообещали строго следить за соблюдением этих вынужденных мер безопасности. Такой режим введён на ближайшие 15 дней. Вероятно, «балконные» акции станут ежедневными, отмечают испанские СМИ.
Между тем вирус уже унёс жизни 288 человек. Официально болеют почти 8 тысяч испанцев. Особенно неблагоприятная ситуация сложилась в столичном регионе.Темы: Общество