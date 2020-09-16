Испанцы на карантине стали стремительно лысеть

После тотального карантина, который действовал в Испании в разгар пандемии коронавируса, в стране обострилась проблема облысения. Об этом говорит доктор Мигель Санчес Виера, директор Института интегральной дерматологии.
По словам специалиста, трихологи (врачи, занимающиеся проблемой выпадения волос) в последнее время наблюдают небывалый поток пациентов. Виера объясняет этот феномен просто: сидевшие дома испанцы сильно и долго нервничали, в результате чего в ряде случаев был запущен процесс выпадения волос. Стресс часто становится спусковым крючком для развития алопеции.
Весной всегда наблюдается усиление выпадения волос. «Но в этом году мы наблюдаем ситуацию, когда волосы не восстанавливают свою толщину и густоту. Это называется телогенный отток. Он характеризуется ускоренной потерей волос, связанной с событием, которое произошло примерно за 3 месяца до постановки диагноза, то есть в данном случае это была именно пандемия», — объясняет доктор Виера.
К новым пациентам добавились старые, которые на период карантина были вынуждены прервать лечение.
Кроме того, дерматолог рассказал об увеличении числа пациентов с раком кожи. В данном случае рост объясняется отложенным визитом к врачу и в некоторой степени — стрессом.Темы: Общество