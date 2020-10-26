Испанцев попросили загрузить мобильное приложение Radar Covid

Председатель правительства Испании Педро Санчес попросил всех сограждан скачать на телефон мобильное приложение Radar Covid-19, которое мониторит эпидемиологическую обстановку в стране и сообщает об актуальном риске заражения. По словам премьера, приложение поможет «защитить здоровье» как того, кто его установит, так и всех, кто его окружает.
Санчес также заявил, что у Испании достаточный запас ресурсов для борьбы с коронавирусом. «У нашей страны есть необходимые ресурсы, чтобы встретить вторую волну. Есть продовольственный запас, материальные ресурсы, мы накопили бесценный коллективный опыт», - отметил премьер. Одних только масок заготовлено 600 миллионов штук.
В воскресенье власти Испании ввели режим повышенной готовности. Санчес предлагает сразу продлить его до мая. Этот режим будет отличаться от весеннего. Он гибче и предполагает активное участие региональных правительств в решении вопросов о введении тех или иных ограничений. Комендантский час вводится во всей Испании (кроме Канарских островов), но автономии будут сами регулировать его расписание.Темы: Общество