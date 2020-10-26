9 законных поводов нарушить режим комендантского часа
21:13 26.10.2020
В Испании объявлен режим повышенной готовности. Среди других ограничений, пожалуй, самым серьезным выглядит комендантский час. Он введён для всей страны, кроме Канарских островов. Без уважительной причины нельзя выходить ночью из дома.
По умолчанию для всей Испании комендантский час действует с 23:00 до 6:00. Но автономные сообщества могут сами сдвигать график в любую сторону на один час. С расписанием для каждого региона можно ознакомиться здесь.
Ниже перечислены ситуации, когда все-таки можно нарушить режим комендантского часа и выйти из дома.
- Поход в аптеку за лекарствами и другими товарами для здоровья.
- Помощь поликлиникам, службам и учреждениям.
- Помощь ветеринарным центрам в экстренных случаях.
- Соблюдение трудовых, профессиональных, деловых, институциональных или юридических обязательств. Например, если нужно на работу выходить на рассвете.
- Возвращение домой после выполнения обязанностей, перечисленных в предыдущем пункте.
- Помощь и уход за пожилыми людьми, несовершеннолетними, иждивенцами, инвалидами или особо уязвимыми людьми.
- В связи с форс-мажорными обстоятельствами.
- Любая другая деятельность аналогичного характера, должным образом подтверждённая.
- Заправка на заправочных станциях, когда это необходимо для выполнения действий, изложенных в предыдущих пунктах.
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