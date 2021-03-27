Грабители терроризируют школьников в самом богатом районе Барселоны

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Саррия-Сант-Жерваси считается самым богатым и благополучным районом Барселоны. Здесь живут очень состоятельные люди, а недвижимость входит в топ самого дорогого жилья в Испании. Но с недавних пор жизнь местных школьников и их родителей омрачили уличные грабители. Как пишет издание La Vanguardia, полиции даже пришлось разработать специальный план действий, чтобы остановить череду преступлений.
На днях родители школьников получили список рекомендаций от местных колледжей такого содержания: «Стараться не ходить по улице без сопровождения. Быть начеку. Если что-то подозрительное — сразу звонить в 112. Стараться не носить ценные вещи. Мобильный телефон лучше спрятать».
Школы вместе с полицией и Гражданской гвардией пытаются противостоять уличной преступности, разгул которой начался в декабре и продолжается до сих пор. На улицах дежурят усиленные патрули, идёт активное информирование населения.
За последние месяцы официально зафиксировано 50 ограблений с запугиванием и несколько — с реальным применением силы. Для благополучного и спокойного района это очень много, говорят в правоохранительных органах. Как правило, преступления совершают несовершеннолетние. Обычно их добычей становится смартфон или самокат.
У полицейских есть объяснение: Барселона лишилась туристов, которые были главной целью для грабителей. И преступники переключились на школьников.