Гости саммита НАТО в Мадриде сходили на королевский ужин

Король Испании Фелипе VI и королева Летисия устроили праздничный ужин в честь высокопоставленных гостей, прибывших на саммит НАТО в Мадриде, сообщает издание Informacion со ссылкой на источники в королевском дворце.

Банкет начался в 20:30 в парадной столовой официальной резиденции королей Испании. Составление меню доверено мадридскому шеф-повару Пако Ронсеро. В зале собрались около 60 гостей, в том числе более 40 глав государств и правительств.

Список закусок состоял из десятка наименований, в том числе севиче из морского окуня с "тигровым молоком", гаспачо с базиликовым маслом и омар с супом из оливкового масла и розового грейпфрута.

В качестве основного блюда подали хека под соусом менье с тапиокой и форелевой икрой.

На десерт была приготовлена кокосовая пена с крошкой из мяты и маракуйей. Участники банкета смогли утолить жажду белым и красным вином, а также кавой – испанским игристым вином.

Источник: РИА Новости