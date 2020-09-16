Герою самого известного испанского мема ампутировали ногу

В Испании госпитализирован Хуан Хойя Борха, получивший известность во всём мире благодаря необычному смеху.
Как сообщают испанские СМИ, 64-летний актёр попал в больницу с запущенными проблемами с сосудами. Врачи приняли решение ампутировать ногу. Сейчас его жизни ничего не угрожает, но ему предстоит провести какое-то время на больничной койке.
Уроженец Севильи Хуан Хойя Борха стал узнаваем после серии передач, которые выходили на испанском телевидении в конце 90-х — начале 2000-х. Своеобразное чувство юмора и заразительный смех вскоре превратили его в один из главных интернет-мемов. Популярность Хуана росла, его пригласили для съёмок в кино, сделали лицом рекламной кампании финской пиццы. Его образ часто используется многими видеоблогерами по всему миру.Темы: Общество