Правила безопасности в общественном транспорте во времена коронавируса
07:10 16.09.2020
Власти Испании сформулировали базовые правила, соблюдая которые, пассажиры общественного транспорта существенно минимизируют риск заразиться коронавирусом.
Министерство транспорта подготовило целый список рекомендаций. Это дополнительные меры безопасности. Главной остаётся обязательное ношение защитной маски. Это правило даже не стали включать в список как само собой разумеющееся.
Правила безопасности в общественном транспорте во время пандемии
- Не пользоваться общественным транспортом, если есть симптомы болезни. Если сдали тест на «ковид», сначала дождитесь результата.
- Если можно отказаться от поездки — откажитесь.
- Предпочтение отдавайте альтернативным способам передвижения: пешком, на велосипеде, самокате и т.д.
- Спланируйте поездку. Изучите расписание. Выясните, когда транспорт менее загружен.
- Не пользуйтесь общественным транспортом, если входите в группу риска.
- Используйте любую возможность, чтобы избежать перемещений в часы пик.
- Не платите наличными, пользуйтесь автоматами по продаже проездных и расплачивайтесь картой.
- В дороге молчите и не ешьте. Одним словом, лишний раз не открывайте рот.
- Старайтесь соблюдать дистанцию при посадке, во время поездки и на остановках. Везде.
- Внимательно слушайте все объявления, следите за ситуацией вокруг.
- Постоянно держите руки в чистоте. Почаще мойте их с мылом и обрабатывайте специальными гелями.
- Сократите до минимума своё пребывание на остановках.
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