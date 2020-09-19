В 37 районах Мадрида ограничили передвижение из-за коронавируса

Ограничения введены в 37 санитарных зонах Мадрида из-за новой вспышки коронавируса.
«Мы обнаружили 37 зон, где число инфицированных превышает 1000 человек на 100 000 жителей на протяжении последних 14 дней», - заявила глава столичной автономии Исабель Диас Аюсо.
Речь идёт о дополнительных ограничениях для 850 человек, живущих в этих зонах. В частности, это районы Усера, Вильяверде, Карабанчель, Вилья-де-Вальекас, Пуэнте-де-Вальекас, Сьюдад-Линеаль. Также в список попали некоторые муниципалитеты неподалёку от Мадрида.
В этих зонах запрещены общественные собрания, ограничен въезд и выезд. Меры вступают в силу в понедельник и продлятся 14 дней.Темы: Общество Мадрид