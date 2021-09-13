Финал международных соревнований по приготовлению паэльи пройдёт 20 сентября

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Победитель World Paella Day CUP (международных соревнований по приготовлению паэльи) определится 20 сентября, сообщает отдел туризма посольства Испании.
За право выйти в полуфинал боролись 36 шеф-поваров из 20 стран. После отбора остались только 10. Северную и Южную Америку представят Хавьер Пиньейро из Уругвая, Хуан Игнасио Киттлейн из Аргентины, Висенте Агилар из Коста-Рики, а Натали Кьюри – из США. Азиатский континент представлен следующими участниками: Сан-Хун Ли из Южной Кореи и Бинуй Хианг из Китая. А из Европы будут принимать участие шеф-повара, представляющие Бельгию, Чехию, Ирландию и Испанию.
Сейчас полуфиналисты отправятся в Валенсию, чтобы лично узнать, откуда берутся ингредиенты для паэльи, а также побывают в природном парке Альбуфера, на Центральном рынке города и на плодородных землях Валенсии. Это путешествие вдохновит их на демонстрацию всего своего мастерства в финале 20 сентября.
В ближайшее время будет проведена жеребьевка полуфиналов для шеф-поваров. И только лучшие сразятся в грандиозном финале в понедельник. Победитель получит в качестве приза трофей, созданный вручную мастером по изготовлению фигур празднования Фальяс, который ознаменует победу во II Кубке Всемирного Дня Паэльи. Кроме того, участники получат именную куртку и сертификат, подтверждающих статус финалиста.
Все подробности конкурса доступны на сайте www.worldpaelladay.org и на официальных страницах конкурса в социальных сетях: Twitter, Facebook, Instagram и YouTube.