Испания выделит 20 млн евро на гуманитарную помощь в связи с кризисом в Афганистане 

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Власти Испании собираются направить около 20 млн евро на оказание гуманитарной помощи в связи с кризисом в Афганистане. Об этом заявил в понедельник глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, выступая по видеосвязи на донорской конференции по Афганистану.
"Испания выделит 20 млн евро на гуманитарную помощь в связи с кризисом, из которых не менее 7 млн евро поступят в этом году", - сказал он. Его слова приводит ТАСС.
Министр призвал международное сообщество "оказать срочную помощь афганскому народу, чтобы не допустить драматического гуманитарного кризиса". Альбарес также обратил внимание на необходимость разработки "плана действий" по поддержке населения Афганистана. Кроме того, он подчеркнул необходимость обеспечения безопасных условий для гуманитарной деятельности в стране и согласованных действий международного сообщества в этом направлении.
"Нужно убедиться в том, что гуманитарную помощь получат те, кто должен, - добавил Альбарес. - Наиболее уязвимыми являются афганские девочки и женщины".