Facebook огрничит число политических публикаций в Испании

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Facebook включит Испанию в число стран с ограниченным количеством политических публикаций.
В этот список уже входят жители США, Канады, Бразилии и Индонезии. А теперь туда включат испанцев, а также пользователей из Коста-Рики, Швеции и Ирландии. Указанные ограничения не затрагивают информацию, распространяемую государственными структурами, без изменений также останется количество публикаций местных и федеральных органов здравоохранения, касающихся распространения коронавируса, подчеркивает ТАСС.
Facebook будет ранжировать публикации, появляющиеся в новостной ленте, таким образом, чтобы снизить вероятность того, что пользователь поделится тем или иным материалом или прокомментирует его. Вместо этого в компании намерены акцентировать другие способы получения обратной связи со стороны пользователей, например участие в опросах. Изменения могут повлиять на посещаемость страниц новостных порталов, которые публикуют большое количество материалов политического характера.