На Канарах сделают обязательной вакцинацию для представителей некоторых специальностей

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Правительство Канарских островов одобрило законопроект, который сделает обязательной вакцинацию для представителей некоторых профессий.
Сейчас сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест требуют только в аэропорту у тех, кто прилетает на острова, или при заселении в отель. Но скоро вакцинация может потребоваться и при трудоустройстве. По крайней мере, для представителей определённых специальностей: медиков, учителей, работников домов престарелых.
При этом на национальном уровне обязательную вакцинацию вводить не спешат: министр здравоохранения Каролина Дариас неоднократно отклоняла законопроект.