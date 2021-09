Из-за пандемии на юге Европы снизилась рождаемость

Выводы ученых опубликовал научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences, передает ТАСС.

«Рождаемость снизилась значительно сильнее прогнозируемых значений сразу в семи государствах, что в особенности было характерно для стран юга Европы", – пишут исследователи.

Пандемия значительно снизила уровень рождаемости сразу в 18 изученных развитых странах мира. При этом ученые обнаружили, что пандемия необычно сильно затронула демографическую обстановку сразу в семи государствах, в том числе в Сингапуре и шести европейских державах.

Сильнее всего эти перемены коснулись сразу нескольких стран на юге Европы. Как показывают расчеты ученых, в Италии рождаемость упала на 9,1%, в Испании - на 8,4%, в Португалии - на 6,6%. Схожим образом этот показатель снизился в Венгрии (8,5%), а в Австрии и Бельгии он уменьшился примерно на 5,2-5,5% по сравнению с допандемийными показателями.