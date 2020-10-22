Евросоюз созывает экстренный саммит по коронавирусу

Председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил о созыве экстренного саммита глав государств и правительство Евросоюза в формате видеоконференции 29 октября. Темой заседания станет коронавирус.
«Приглашаю лидеров на неформальную видеоконференцию 29 октября 2020 года по COVID-19. Нам нужно усилить наши коллективные усилия по борьбе с коронавирусом»,— цитирует «Коммерсант» сообщение Мишеля в Twitter.
В странах Европы вводят новые ограничения из-за распространения COVID-19. В Бельгии, где располагается Еврокомиссия, Совет ЕС и Европарламент введен комендантский час, закрыты кафе и рестораны. В октябре уже прошли два саммита ЕС. На них кроме других тем также обсуждали пандемию коронавируса.
По данным ВОЗ, в Европе зарегистрировано 8,4 млн заразившихся коронавирусом из 40,7 млн в мире. Если в марте и апреле регистрировалось менее 50 тыс. заражений в день, то в октябре — до 170 тыс.Темы: Общество В мире