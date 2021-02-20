Евросоюз призвал Испанию гарантировать право на мирные демонстрации

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В Европейском союзе поддерживают мирные акции протеста и считают, что государство должно обеспечивать возможность проведения таких акций, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Европейской комиссии, комментируя проходящие в Испании демонстрации в поддержку рэпера Пабло Аселя.
"Мы, конечно, в курсе, этих манифестаций. Мы уже неоднократно повторяли, что мирные демонстрации – это фундаментальное право во всех демократических странах, мы поддерживаем мирные демонстрации и отвергаем любые формы насилия. В целом, что касается свободы волеизъявления, то государства-члены ЕС должны гарантировать условия для реализации этих свобод. К этому мы призываем и испанские власти",- сказал он. Об этом сообщает РИА Новости.
Асель заперся в здании университета в понедельник вместе с группой единомышленников. Во вторник утром полиции удалось без труда добраться до рэпера, несмотря на баррикады: сдвинутые столы, скамейки и стулья. Ранее он был приговорен к девяти месяцам тюремного заключения за песни и посты в соцсетях, где критиковал монархию и полицию. Его признали виновным в восхвалении терроризма и оскорблении испанской короны и других государственных институтов. На защиту музыканта встали более 200 представителей творческой интеллигенции, среди которых режиссер Педро Альмодовар и актер Хавьер Бардем. По стране прокатилась волна беспорядков.