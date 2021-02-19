Штрафы за нарушение ПДД в Испании уйдут на оплату автошкол для малоимущих 

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Комиссия по безопасности дорожного движения при Конгрессе депутатов единогласно одобрила в этот четверг предложение, в котором содержится призыв к правительству направить часть сбора дорожных штрафов на помощь молодым людям в возрасте до 26 лет и безработным, чтобы они могли получить водительское удостоверение. Прежде всего, речь идёт об оплате автошкол.
Финансовая помощь должна предоставляться «молодым людям, не имеющим работы и испытывающим большие экономические трудности». «Мы не должны позволить поколению, в руках у которых будущее нашей страны, чувствовать себя покинутым», - говорят авторы инициативы. Они отмечают, что в последние годы выдаётся всё меньше новых водительских удостоверений, а автошколы закрываются.
Новые правила позволят прокормить более 30 тысяч семей, чей заработок напрямую связан с автошколами.