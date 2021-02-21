Обнародованы фотографии виллы в Абу-Даби, где живёт бывший король Испании

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Впервые обнародованы фотографии виллы в ОАЭ, где сейчас находится бывший король Испании Хуан Карлос, покинувший свою страну летом прошлого года.
Как сообщает Telecinco, вилла спряталась в зелёных садах на островке Нурай среди ещё 11 домов. Это довольно укромное местечко и сюда сложно пробраться журналистам. Но до Абу-Даби можно добраться всего за 15 минут.
Про дом, в котором живёт Хуан Карлос известно, что его площадь превышает 1000 квадратных метров и стоит он примерно 11 млн евро. Здесь есть шесть спален и столько же ванных комнат, бильярд, кинозал, бассейн.
Журналисты провели серьёзное расследование, чтобы выяснить, где именно находится король в изгнании. Им помогла фотография, распространённая недавно Королевским домом, чтобы развеять слухи о болезни Хуана Карлоса. На ней он стоит вместе с семьёй Аль-Кубаиси.
Хуан Карлос, отрекшийся от престола в 2014 году в пользу своего сына Фелипе, покинул Испанию в августе 2020-го. Это совпало с публикацией материалов о предполагаемом уклонении бывшего короля от уплаты налогов. Хуан Карлос пока не собирается возвращаться в Испанию, объясняя это пандемией коронавируса.