Эксперты: чтобы вырастить ребёнка в Испании, нужно 300 тысяч евро

Эксперты из финансовой организации Raisin попытались подсчитать, сколько средств необходимо, чтобы вырастить ребёнка в Испании.

При этом стоит учитывать, что аналитики считали «повзрослевшим» ребёнка, который достиг 22-23 лет. Они исходили из того, что именно в этом возрасте испанцы начинают самостоятельно зарабатывать деньги. Предполагается, что до этого момента обеспечивать их должны родители.

Итак, за эти 22-23 года родителям придёт потратить на ребёнка около 300 тысяч евро. Сюда входят все затраты: на продукты, медицину, образование, праздники и т.д.

В первый год жизни ребёнок потребует затрат в размере 10 610 евро. Это примерно 38,19% зарплаты среднестатистического испанца и 40,51% — среднестатистической испанки.