Власти Испании напомнили о местах, где сохраняется масочный режим

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Министр здравоохранения Испании Каролина Дариас напомнила, что, несмотря на облегчение масочного режима, средства индивидуальной защиты по-прежнему необходимы в ряде мест. Это, прежде всего, общественный транспорт и медицинские учреждения, в том числе аптеки. Об этом министр заявила в интервью газете El País.
Ранее власти Испании облегчили масочный режим, разрешив не носить маски на улицах и в большинстве помещений. Но есть исключения. «Маска по-прежнему обязательна в медицинских центрах, службах и учреждениях. В том числе в госпиталях, центрах переливания крови и аптеках. Это медицинские учреждения, где могут находиться подверженные коронавирусу люди», - объяснила Дариас.