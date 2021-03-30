Эффективность одной дозы Pfizer и Moderna подтверждена на уровне 80%

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Согласно исследованию, опубликованному в понедельник Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), одна доза вакцин против COVID-19 от компаний Pfizer и Moderna с эффективностью в 80% защищает от коронавируса. При этом полноценная прививка предусматривает две дозы с интервалом.
Эффект наступает через две недели после первой вакцинации. После повторной вакцинации защита увеличивается до 90%. Исследование проводилось при участии 4 тысяч медицинских работников в период с 14 декабря по 13 марта.
Обе вакцины одобрены и уже активно внедряются на территории Испании. А в США ими привились уже 93 миллиона человек. Из них 51 миллион прошел полную, двойную, вакцинацию.