В Испании захватчик квартиры попытался выселить хозяина через суд

Последние новости Испании на русском языке
Судье в Севилье пришлось разбирать курьезное дело: захватчик чужой квартиры подал иск с требованием выселить хозяина.
Как сообщает издание ABC, сквоттер (в Испании — «окупас») поселился в чужой квартире, воспользовавшись отсутствием владельцев. Хозяин прорвался к себе домой и попробовал восстановить справедливость. Это особенно возмутило сквоттера, которому удалось снова занять жилье и даже поменять там входную дверь. Но этого ему показалось мало, и он подал иск в суд на хозяина квартиры, обвинив его в «насильственном вторжении».
Суд встал на сторону владельца недвижимости, отклонив иск захватчика.
Как ранее сообщала noticia.ru, власти Андалусии решили активнее бороться с «окупас» и внедрили собственную систему поддержки жертв захватчиков жилья.