Заболеваемость ковидом в Испании выросла до тревожных отметок

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Заболеваемость коронавирусом в Испании почти достигла отметки в 150 пациентов на 100 тысяч жителей — уровня, когда официально объявляется «высокий» эпидемиологический риск. По последним данным, этот показатель составил 149,26 случая.
В Министерстве здравоохранения говорят о «медленном, но устойчивом росте» заболеваемости. Впрочем, власти возлагают большие надежды на массовую вакцинацию населения, которая идет полным ходом, и верят, что новая волна кронавируса будет не такой большой, как предыдущие.
На сегодняшний день в Испании с COVID-19 госпитализированы 8076 человек. Из них 1861 пациент лежит в отделении интенсивной терапии, занимая там каждую пятую койку.
Стоит отметить, что на пике заболеваемость коронавирусом в Испании достигала 900 случаев на 100 тысяч жителей.