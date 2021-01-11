Испанцы снова выстроились в очереди за туалетной бумагой

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Снежная буря «Филомена» заставила многих испанцев озаботиться запасами продуктов и туалетной бумаги. В последний раз пустые полки с этими товарами наблюдались в стране весной, в разгар эпидемии коронавируса.
По словам очевидцев, в воскресенье можно было наблюдать очереди в супермаркеты и продуктовые магазины. В частности, в Мадриде, который стал одним из наиболее пострадавших от «Филомены» регионов. Посетители супермаркетов жаловались, что многие торговые сети совсем не контролируют поток покупателей. В результате создавались ситуации, когда в магазин набивалась целая толпа.
Сотрудники магазинов рассказали noticia.ru, что, кроме туалетной бумаги, особенной популярностью пользуется мясо, фрукты, вино, хлеб. «В пекарнях очень большие очереди», - жалуется местная жительница, которая вышла за хлебом и осталась ни с чем.