Дочь футболиста Фигу закрутила роман с родственником короля Испании

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Дочь легенды мадридского «Реала» и сборной Португалии Луиша Фигу Даниэла встречается с родственником короля Испании.
21-летняя модель была замечена на романтическом горнолыжном отдыхе с 27-летним Бельтраном Лосано. Портал Sport24 со ссылкой на испанское издание Vanitatis сообщает, что Даниэла и Бельтран — пара. 48-летний отец девушки знает о ее отношениях.
Прадедом Бельтрана Лосано является Габриэль Мария де Бурбон-Дос Сицилиас, брат прадеда Фелипе VI, Карлоса де Бурбон-дос Сицилиаса, отца Марии де Бурбон-и-Орлеан, которая приходится матерью королю Хуану Карлосу.
Даниэла — одна из трех дочерей Луиша Фигу от брака со шведской моделью Элен Сведин.
Бельтран Лосано опубликовал в инстаграме совместное фото с Даниэлой, сообщив, что нашел девушку, катаясь на лыжах.