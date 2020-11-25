Глава Еврокомиссии о вакцинах: «Это уже свет в конце тоннеля»

Первые граждане Евросоюза могут быть вакцинированы против коронавируса уже к концу декабря текущего года, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарной сессии Европарламента.
"Первые граждане союза могут быть вакцинированы уже до конца декабря, и это уже свет в конце тоннеля", - сказала она. Ее слова приводит РИА Новости.
Она напомнила, что Еврокомиссия уже обеспечила шесть контрактов с компаниями-разработчиками вакцины для поставок препарата в ЕС, когда тот будет готов, пройдёт необходимые проверки и получит разрешения. Часть этих вакцин можно будет передавать и в третьи страны. Всего законтрактовано приобретение более 2 миллиардов доз вакцин при населении ЕС в около 500 миллионов человек.
Глава ЕК добавила, что Рождество в этом году будет прежним, "оно будет более тихим".
На прошлой неделе глава Европейской комиссии выразила надежду, что вакцины от коронавируса немецкой компании BioNTech и американской Moderna могут быть зарегистрированы в Евросоюзе уже в середине декабря этого года. С этими производителями вакцин ЕК уже договорилась о возможности поставки их препаратов в ЕС после прохождения необходимых проверок.
Ранее власти Испании составили предварительный план вакцинирования населения, разбив всех жителей страны на восемь групп.
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