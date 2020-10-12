Что делать при симптомах коронавируса?

Власти Испании дали инструкцию тем, кто заметит у себя симптомы коронавируса. Они опубликованы на официальном сайте Министерства здравоохранения Испании.
Основные симптомы COVID-19 по степени тяжести разделены на две категории. Условно лёгкие и условно тяжёлые.
Если у вас температура и (или) кашель, нужно оставаться дома и позвонить по телефону для получения консультации. В каждом регионе — свой номер.
Приём врача, скорее всего, потребуется при следующих дополнительных симптомах: снижение обоняния и вкуса, озноб, боль в горле, боль в мышцах, головная боль, общая слабость, диарея или рвота (как один из симптомов).
При следующих симптомах необходимо звонить по телефону экстренной помощи 112. Вот эти симптомы: ощущение нехватки воздуха, общее ухудшение состояния, боли в области груди.Темы: Общество