В Севилье установили 53 тысячи флажков в память о жертвах «ковида»

Вдоль реки Гвадалаквир в Севилье установили 53 тысячи испанских флажков, чтобы почтить память жертв COVID-19. Об этом рассказал агентству Europa Press глава Национальной ассоциации жертв коронавируса Хайме Санчес.
Флажки растянулись на целый километр. Их втыкали в воскресенье 170 человек с 6 утра и до обеда. При этом власти Севильи заявили агентству, что с ними акцию никто не согласовал.
Подобные акции ранее уже прошли в Мадриде и Валенсии. Причём в последнем случае всё закончилось скандалом. Флажки разместили на пляже Ла-Патакона-де-Альборайя. Их появление связали с политической партией Vox. И вскоре флажки повыдёргивали активисты из партии Frente Obrero, заявив, что им «пришлось убирать мусор после Vox». Своих политических конкурентов они обвинили в том, что те строят карьеру на трагедии. Зачистив пляж, активисты растянули огромный республиканский флаг и сфотографировались на его фоне.Темы: Общество Севилья