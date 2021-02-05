Число заболевших коронавирусом в Испании перевалило за 3 миллиона

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Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Испании c начала эпидемии составило 3 005 487, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Как передает РИА Новости, за последние две недели количество выявленных случаев достигло почти 300 тысяч (630 на 100 тысяч населения, на пике третьей волны заражений, 27 января, этот показатель был 899). За последнюю неделю были выявлены почти 110 тысяч случаев. Количество заражений во вторник увеличилось на 16,4 тысячи по сравнению с данными за понедельник.
Число смертей по сравнению с данными за понедельник увеличилось на 766. С начала эпидемии только по официальным данным минздрава жертвами COVID-19 стали более 63 тысяч человек, из них за неделю – 1698.