В Испании нашли пропавшего мальчика: он был на свидании в Мадриде

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В Испании найден целым и невредимым 13-летний мальчик, который пропал без вести в минувшие выходные.
Живущий в городке Пуэрто-Реаль в Кадисе Дарек Каталон исчез в воскресенье в полдень. Его родственники обратились в полицию. По их словам, подросток был одет в спортивную одежду темного цвета. Фотографию мальчика распространили в социальных сетях.
Его нашли только в понедельник на вокзале Аточа в Мадриде. Дарек заявил, что поехал в столицу, чтобы встретиться с девушкой, с которой он якобы познакомился в Интернете. Он и раньше отпрашивался у родителей, но те не пускали его, ссылаясь на закрытые из-за коронавируса региональные границы. Тогда Дарек дождался, когда они уйдут по делам, и сбежал из дома, прихватив 1000 евро.
Теперь правоохранительным органам предстоит выяснить, как подростку удалось обойти все контрольные пункты и добраться до Мадрида. Кроме того, у них есть альтернативная версия. Они не исключают, что Дарек вступил в группу в соцсетях, где подросткам предлагается «исчезнуть на 48 часов», чтобы посмотреть на реакцию общества. На это указывает и тот факт, что мальчик всячески путал следы. Он периодически отправлял сообщения, где сначала заявил, что находится в Бильбао, а потом, что его похитили.