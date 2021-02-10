В Испании назвали самые частые побочки вакцины против ковида

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Более миллиона человек уже получили как минимум одну дозу вакцины в Испании. Побочки встречались в 0,14% случаев. В основном это температура и общее недомогание. Реже встречается тошнота и головная боль. Четыре раза была острая аллергическая реакция.
В основном в Испании используется вакцина Pfizer-BioNTech (98% прививок) и гораздо реже — Moderna. Всего с начала прививочной кампании в стране привился (хотя бы раз) 1 065 441 человек. А побочные эффекты зафиксированы в 1 555 случаях, сообщает Испанское агентство медицинских препаратов и товаров для здоровья (AEMPS), которое подконтрольно Министерству здравоохранения. Стоит отметить, что среди привившихся 70% — женщины. И побочки встречаются тоже чаще у женщин — 82%.
Чаще всего сообщалось о таких общих расстройствах, как лихорадка или недомогание. Реже отмечаются расстройства нервной системы (в основном головные боли и головокружение) и желудочно-кишечного тракта (тошнота и диарея). Причём этот баланс не зависит от возрастной группы или пола вакцинированных людей.
У четырех пациентов произошла острая аллергическая реакция. В американском отчёте о побочных эффектах вакцины говорится, что такая реакция крайне маловероятна, но возможна (11 случаев на миллион человек).