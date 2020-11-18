Число заболевших коронавирусом в Испании перевалило за полтора миллиона

С начала пандемии в Испании коронавирусом заразились 1 510 023 человека. Эти данные во вторник представило Министерство здравоохранения, отметив, что заболеваемость в Испании сейчас составляет 466 человек на 100 тысяч жителей. От COVID-19 в стране скончались 41 688 человек.
На сегодняшний день в испанских госпиталях находятся 20 007 человек с этим диагнозом. Из них 3 127 — в отделениях интенсивной терапии. На коронавирусных больных приходится 16% всех коек в медицинских учреждениях страны. В отделениях интенсивной терапии этот показтель в два раза выше — 32%.
С 7 по 13 ноября в Испании проведено 1 135 546 тестов на COVID-19. Из них 806 572 — ПЦР-тесты. Положительными оказались 12%.Темы: Общество