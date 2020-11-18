Вирусолог: коронавирус будет циркулировать в Европе всю зиму

Циркуляция коронавируса продолжится весь зимний сезон, считает директор итальянского Института молекулярной генетики (IGM) и заведующий отделением вирусологии Джованни Мага.
«С уверенностью говорить о переходе на этот этап (плато. — «Известия») пока слишком сложно. Скорее всего, в разных странах это произойдет в свой час, в зависимости от эпидемиологической ситуации, жесткости мер сдерживания и дисциплины населения. По моему мнению, скорее всего, циркуляция вируса в Европе будет продолжаться весь зимний сезон», — заявил специалист в интервью «Известиям».
По словам Джованни Мага, лечение так же необходимо, как и вакцина. «С препаратом мы защитим уязвимое население, с помощью терапии — вылечим остальных», — отметил вирусолог.
«Роль вакцины в борьбе с вирусом безусловна, но это не окончательный ответ. Потребуются годы, чтобы вакцинировать достаточное количество людей и выработать коллективный иммунитет. К тому же мы знаем, что не все согласятся на вакцинацию, а некоторые не смогут быть привиты по состоянию здоровья, поэтому всегда кто-то будет заражен», — пояснил он.
Кроме того, он рассказал о том, какие уроки Европа вынесла из первой волны, нужно ли носить перчатки и почему шведская модель могла бы обернуться катастрофой.
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