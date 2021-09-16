Испанским пенсионерам начинают вводить третью дозу вакцины

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Пенсионеры, живущие в испанских домах престарелых, начнут получать третью дозу вакцины против коронавируса уже сейчас. Об этом сообщили в четверг в Комиссии по здравоохранению. Ранее планировалась начать третью фазу прививок с 4 октября.
Кастилия-ла-Манча была первым регионом, который обратился в Министерство здравоохранения с предложением вакцинировать пенсионеров в третий раз. Затем к ней присоединились ещё шесть автономных сообществ. Сначала министр здравоохранения Каролина Дариас попросила время на планирование. Но в итоге решили не медлить и начать прививать постояльцев резиденций немедленно.
Третью дозу также планируют назначить людям с тяжёлыми хроническими заболеваниями.