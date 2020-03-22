Более 1300 человек погибли в Испании от коронавируса

Почти 25 тысяч человек заразились коронавирусом в Испании, скончались 1326 пациентов, сообщает Министерство здравоохранения. Вылечились 2125 человек.
В стране уже неделю действует режим повышенной готовности, введённый властями на 15 дней. И он будет продлён, заявил в субботу на пресс-конференции глава правительства Педро Санчес.
Основные очаги Covid-19 находятся в Мадриде, Ла-Риохе и Стране Басков. В этих регионах больше всего погибших и заболевших.
В мире уже 240 тысяч человек заболели коронавирусом в 160 странах, 10 тысяч скончались.Темы: Общество