Билл Гейтс рассказал, когда Испания вернётся к нормальной жизни

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Основатель Microsoft Билл Гейтс на этой неделе представил свою книгу «Как избежать климатической катастрофы» о глобальном потеплении. Он рассказал о ней в интервью газете El Pais, а заодно поделился своим прогнозом относительно того, когда Испания сможет вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавируса.
Гейтс считает, что уже этим летом Испания «в значительной степени» восстановится, но полностью вернуться к привычной жизни сможет не раньше 2022 года. Многолюдные мероприятия (спортивные матчи, большие концерты, праздничные шествия и т.д.) тоже станут возможны только в следующем году.
«Сейчас вопрос заключается в том, сможем ли мы сократить число заражений до нуля, или это станет эндемическим заболеванием, и нам придется продолжать вакцинацию более или менее постоянно. Мы пока этого не знаем», - признался Гейтс.
«Было бы идеально добиться, чтобы вирус больше не распространялся между людьми. А вообще, магазины снова откроются и массовые мероприятия вернутся, если не менее 70% населения будет вакцинировано», - заявил он.
Комментируя появление новых штаммов COVID-19, Гейтс сказал, что по мере их выявления, скорее всего, придется модифицировать вакцины, чтобы они были более эффективными. Однако он утверждает, что вакцины Pfizer и Moderna оказались очень эффективными.