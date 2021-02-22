Жители Мадрида устраивают подпольные вечеринки и прячутся от полиции

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Правоохранительные органы Испании продолжают бороться с нелегальными массовыми мероприятиями. Особенно тяжело приходится столичным полицейским. Только в ночь на субботу им пришлось разгонять участников 227 подпольных вечеринок. Порой нарушители карантина ведут себя непредсказуемо…
Как рассказали в столичной полиции, часто участники таких вечеринок пытаются убежать или спрятаться, чтобы избежать штрафа, который положен за нарушение комендантского часа и других ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией в городе. Они прячутся в шкафах, за занавесками и даже под матрасом.
Напомним, ночью в Мадриде нельзя выходить из дома без уважительных причин, к которым танцы и выпивка не относятся. Также нельзя ходить друг к другу в гости.