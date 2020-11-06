Антиковидный танец испанских монахинь взорвал Интернет

Монастырь Сан-Мигель из Трухильо (Касерес) присоединился к акции Jerusalema, в рамках которой монахини танцуют и поют, чтобы «поднять всем настроение во времена пандемии».
«Идея принадлежит нашим сёстрам из Кении, у которых этот ритм в крови. Эта тема привлекла их внимание, потому что там очень красивые слова, они отражают ностальгию по Иерусалиму. Мы хотим донести обнадёживающее послание всему миру. Всем, кто сегодня страдает, пребывает в отчаянии из-за карантина, испытывает боль от утрат и трагедии пандемии», - рассказала агентству Europa Press одна из монахинь.
Испанская версия Jerusalema пользуется большим успехом в Интернете. В исполнении принимают участие 18 монахинь в возрасте от 28 до 91 года.Темы: Общество