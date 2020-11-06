Жители испанского городка свергли мэра из-за закрытия единственного бара

Жители муниципалитета Хабалойас в Теруэле готовы были на многое закрывать глаза. Но закрытие единственного в городке бара они не смогли простить и сместили с должности мэра.
Социалист Энрике Альварес не смог удержать власть, несмотря на отчаянные попытки объяснить горожанам, что не он виноват в закрытии бара. По его словам, хозяин заведения просто сменил род деятельности. Но в Хабалойас уверены, что мэр каким-то образом причастен к этому.
Это послужило формальной причиной для вынесения вотума недоверия, сообщает издание El Heraldo. В Хабалойас проживают всего 57 человек с правом голоса. За отставку проголосовали 25, против — 10. Этого оказалось достаточно для смены власти.
Новым мэром станет Оскар Кастильо. Альварес про него заявил следующее: «Он говорит, что он независимый, а сам голосует за Vox (национально-консервативная партия — Прим. ред.)»Темы: Общество Политика