Испанцев переведут на электронные удостоверения личности нового поколения

Вот так выглядит новое удостоверение личности (DNI), которое сейчас разрабатывают власти Испании. Оно будет электронным. Его можно будет хранить в мобильном телефоне с помощью приложения, которое сейчас тоже разрабатывается.
Электронное удостоверение под названием DNI 4.0 представил в пятницу глава Национальной полиции Франсиско Пардо Пикерас. В разработку вложено 25 млн евро. Планируется, что оно будет гораздо удобнее и безопаснее, чем DNI 3.0, которое используется сейчас и тоже позволяет хранить данные на смартфонах.
О сроках ввода в эксплуатацию удостоверения нового поколения в Национальной полиции не сообщили.Темы: Общество