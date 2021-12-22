10 волшебных рождественских рынков в Испании

Предрождественские дни — особенное время. И новогодние ярмарки и рынки всегда создают праздничное настроение. В Испании их много, но некоторые особенно хороши.

Сегодня мы выбрали 10 самых волшебных рождественских ярмарок вместе с сервисом денежных переводов KoronaPay, который позволяет недорого и безопасно отправлять деньги из Испании в Россию, Украину и другие страны через мобильное приложение, не вставая с дивана.

Новогодний рынок в Севилье

В белых деревянных домиках продают элементы праздничного декора, игрушки, подарки, украшения. Рынок находится рядом с торговым центром Nervión Plaza. Считается, что продающиеся здесь вещи отличаются отменным качеством.

Рынок на Пласа-Майор в Мадриде

Пожалуй, самый знаменитый рождественский рынок Испании. Он состоит из более чем 100 киосков, где торгуют сезонными товарами. Особенной популярностью пользуются ёлочные украшения, вертепы и игрушки-приколы. Рынок открыт с 26 ноября до 31 декабря.

Рождественский рынок в Гранаде

Здесь царит особенно тёплая семейная атмосфера. Рынок состоит из 70 киосков, где продаются самые разные праздничные товары по весьма демократичным ценам. Открывается рынок 26 ноября и работает до 6 января. Тут можно купить практически что угодно — от книг и сладостей до новогодней ёлки. Также здесь устраивают мастер-классы.

Новогодний рынок в Пуэрто-Порталс на Майорке

Входит в топ-5 лучших новогодних рынков Европы. Помимо непосредственно киосков здесь также есть ледовый каток, музыкальные и театрализированные представления, детские мастерские. Кроме того, тут можно прекрасно поесть.

Новогодний рынок в Бильбао

Местный новогодний рынок состоит из 50 киосков, украшенных праздничной иллюминацией и гирляндами. Тут продаются типичные баскские украшения, сладости. Рынок открыт весь декабрь.

Ярмарка Санта-Люсия в Барселоне - рекомендует KoronaPay

Традиционная рождественская ярмарка. Её устраивают каждый год уже на протяжении 235 лет. Она огромная — состоит из 300 киосков. Расположена напротив кафедрального собора. Тут можно найти знаменитые местные фигурки каганеры, всевозможные игрушки, вертепы. Ярмарка открывается 26 ноября и работает до 23 декабря.

Рождественский рынок в Малаге

Рынок особенно прекрасен вечером, когда включаются огни. Здесь можно купить украшения, книги, сладости. Также тут есть специальный почтовый ящик, в который дети могут бросить свои письма королям-магам (аналог нашим писем Деду Морозу).

Рынок на центральном рынке в Валенсии

На Площади Королевы в Валенсии каждый год работает рождественский рынок, где можно полакомиться новогодними сладостями и жареными каштанами, поглазеть на ёлочные игрушки и вертепы.

Новогодний рынок в Сарагосе

Рынок расположен на площади Пилар. Ему уже больше 10 лет. Кроме киосков с новогодними товарами здесь есть огромный рождественский вертеп площадью более 1000 квадратных метров.

Рождественский рынок в Бадахосе

Рынок находится в парке Сан-Франсиско. Тут можно найти традиционные новогодние сладости, игрушки, подарки. Есть почта для детских писем. Тут проводят концерты, представления и мастер-классы.

Материал подготовлен при поддержке KoronaPay — сервиса денежных переводов, с которым можно отправлять деньги из Испании в более 50 стран мира, включая Россию, Украину, Беларусь, Казахстан, Молдову. В канун зимних праздников, как впрочем всегда, быть рядом с родными и близкими очень легко. Денежный перевод - это отличный подарок, который подчеркнет вашу заботу. Нужно просто установить на свой смартфон приложение. Оно доступно для бесплатного скачивания по ссылкам в App Store и Google Play.