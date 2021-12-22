10 волшебных рождественских рынков в Испании

Предрождественские дни — особенное время. И новогодние ярмарки и рынки всегда создают праздничное настроение. В Испании их много, но некоторые особенно хороши.
Сегодня мы выбрали 10 самых волшебных рождественских ярмарок вместе с сервисом денежных переводов KoronaPay, который позволяет недорого и безопасно отправлять деньги из Испании в Россию, Украину и другие страны через мобильное приложение, не вставая с дивана.
В белых деревянных домиках продают элементы праздничного декора, игрушки, подарки, украшения. Рынок находится рядом с торговым центром Nervión Plaza. Считается, что продающиеся здесь вещи отличаются отменным качеством.
Пожалуй, самый знаменитый рождественский рынок Испании. Он состоит из более чем 100 киосков, где торгуют сезонными товарами. Особенной популярностью пользуются ёлочные украшения, вертепы и игрушки-приколы. Рынок открыт с 26 ноября до 31 декабря.
Здесь царит особенно тёплая семейная атмосфера. Рынок состоит из 70 киосков, где продаются самые разные праздничные товары по весьма демократичным ценам. Открывается рынок 26 ноября и работает до 6 января. Тут можно купить практически что угодно — от книг и сладостей до новогодней ёлки. Также здесь устраивают мастер-классы.
Входит в топ-5 лучших новогодних рынков Европы. Помимо непосредственно киосков здесь также есть ледовый каток, музыкальные и театрализированные представления, детские мастерские. Кроме того, тут можно прекрасно поесть.
Местный новогодний рынок состоит из 50 киосков, украшенных праздничной иллюминацией и гирляндами. Тут продаются типичные баскские украшения, сладости. Рынок открыт весь декабрь.
Традиционная рождественская ярмарка. Её устраивают каждый год уже на протяжении 235 лет. Она огромная — состоит из 300 киосков. Расположена напротив кафедрального собора. Тут можно найти знаменитые местные фигурки каганеры, всевозможные игрушки, вертепы. Ярмарка открывается 26 ноября и работает до 23 декабря.
Рынок особенно прекрасен вечером, когда включаются огни. Здесь можно купить украшения, книги, сладости. Также тут есть специальный почтовый ящик, в который дети могут бросить свои письма королям-магам (аналог нашим писем Деду Морозу).
На Площади Королевы в Валенсии каждый год работает рождественский рынок, где можно полакомиться новогодними сладостями и жареными каштанами, поглазеть на ёлочные игрушки и вертепы.
Рынок расположен на площади Пилар. Ему уже больше 10 лет. Кроме киосков с новогодними товарами здесь есть огромный рождественский вертеп площадью более 1000 квадратных метров.
Рынок находится в парке Сан-Франсиско. Тут можно найти традиционные новогодние сладости, игрушки, подарки. Есть почта для детских писем. Тут проводят концерты, представления и мастер-классы.
Материал подготовлен при поддержке KoronaPay — сервиса денежных переводов, с которым можно отправлять деньги из Испании в более 50 стран мира, включая Россию, Украину, Беларусь, Казахстан, Молдову. В канун зимних праздников, как впрочем всегда, быть рядом с родными и близкими очень легко. Денежный перевод - это отличный подарок, который подчеркнет вашу заботу. Нужно просто установить на свой смартфон приложение. Оно доступно для бесплатного скачивания по ссылкам в App Store и Google Play.