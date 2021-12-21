В Испании попытались разыграть в лотерею корзину с кокаином, гашишем и хамоном

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В Мурсии задержали испанца и аргентинца по подозрению в торговле наркотиками, сообщила Национальная полиция.
При обыске в забегаловке, где можно было не только купить, но и употреблять наркотики, были изъяты шесть килограммов марихуаны, 165 растений конопли (плантация находилась в соседнем помещении), а также кокаин и гашиш, передает РИА Новости.
При обыске полицейские обнаружили таблицу со ставками на последние две цифры очень популярных в Испании лотерей - Рождественской и Эль-Ниньо. Ставка за участие в первой составляла 5 евро, во второй - 10. Разыгрывалась рождественская корзинка, в которую входили кокаин, гашиш, алкоголь, сигареты, наличные и 8 килограммов хамона.