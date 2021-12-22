В Испании зафиксирован максимальный суточный прирост заболевших коронавирусом

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По меньшей мере 5 585 054 человека заразились коронавирусом в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом сообщил во вторник Минздрав королевства.
Этот показатель на 49 823 больше цифры за понедельник. Таким образом, как сообщает ТАСС со ссылкой на El Pais, это самый высокий суточный прирост за всю пандемию. По данным ведомства, в общей сложности 88 887 пациентов умерли, что на 94 выше, чем днем ранее.
В конце декабря прошлого года в стране началась кампания по вакцинации. В настоящий момент почти 90% испанцев старше 12 лет уже полностью привиты от коронавируса.
Темпы распространения инфекции в Испании вновь заметно стали расти. В этой связи власти разных регионов страны уже приняли новые меры, направленные на сдерживание коронавируса. В частности, в некоторых автономных сообществах от посетителей ресторанов, ночных развлекательных заведений и спортзалов требуют предъявить ковид-паспорт.