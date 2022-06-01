Жильё стало гораздо менее доступным для молодых испанцев

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Доля тех, кому удалось до 35 лет обзавестись собственной квартирой или домом, упала с 70% до 36% за последние 20 лет.
Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фондом Afi Emilio Ontiveros и охватившего период с 2000 по 2022 год. Основная причина — снижение доходов и безработица.
Гораздо лучше обстоят дела у пожилых испанцев (старше 65 лет), которые стали единственной прослойкой населения, заметно улучшившей платёжеспособность благодаря пенсионной политике.