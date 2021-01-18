Желающие переехать в испанскую глубинку оборвали телефон местной мэрии 

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После того, как власти крошечного городка Табанера-де-Черрато в Паленсии (Кастилия-и-Леон) с населением всего 142 человек опубликовали необычное объявление, телефон мэрии начал разрываться.
«Мы ищем семью с детьми для переезда в новый дом площадью 85 квадратных метров в Табанера-де-Черрато, чтобы жить там и управлять продуктовой лавкой на первом этаже», - говорилось в объявлении. То есть семье предлагалось два в одном: жильё и бизнес.
В мэрии и не предполагали, что найдётся столько желающих, причём не только из Испании, но и из других стран. По словам мэра, телефон буквально оборвали: «Нам звонили из Голландии, Германии, Франции, Уругвая, Аргентины... и со всей Испании», - говорит мэр, которая насчитала более 500 звонков, а потом сбилась со счёта. «Я перестала их считать. Мы ошеломлены», - признаётся она.
Весь дом — это отреставрированный особнячок общей площадью 85 квадратных метров. Предполагается, что на втором этаже будет жить семья, а на первом она откроет магазинчик, который обеспечит местных жителей продуктами. Со своей стороны городские власти гарантируют полное содействие. «Мы хотели предоставить бизнес заинтересованной семье и заодно создать инфраструктуру для жителей», - объясняет мэр. Для этого нужно было найти «предприимчивую семью, которая ищет перемен в жизни и готова адаптироваться к жизни в Кастилии». Теперь у мэрии огромный выбор.
Отвечая на вопрос, почему семья должна быть обязательно с детьми, мэр призналась, что это позволит городу требовать открытия школы в Табанере.