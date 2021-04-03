Захватчики жилья в Испании сменили тактику

Захватчики чужого жилья в Испании начали применять новые стратегии, сообщает La Vanguardia. По крайней мере, в Каталонии.
Теперь «окупас» находят семьи с маленькими детьми, которые впоследствии используют для «прикрытия». Выселить таких захватчиков гораздо сложнее. Часто такие семьи нанимают за деньги и платят им около 2000 евро, чтобы они заселились первыми и пожили там какое-то время. Затем это жилье отдают другой группе окупас.
Кроме того, сквоттеры стараются выбирать те квартиры и дома, которые находятся или когда-то находились в собственности банков.
Также все чаще теперь применяется метод, когда захватчики сами первые обращаются в полицию, что существенно затягивает процесс выселения.