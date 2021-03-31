Мадрид попал в топ-20 лучших городов мира для семейной жизни 

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Мадрид занял 16 место в рейтинге лучших городов мира для семейной жизни, который составляла британская страховая компания CIA Landlord.
Авторы рейтинга учитывали следующие факторы: уровень жизни, уровень преступности, количество школ, количество доступных мероприятий на свежем воздухе, аренда дома и стоимость услуг. Кроме того, они проанализировали индекс счастья населения, уровень загрязнения и приблизительную ежемесячную стоимость ухода за несовершеннолетними.
Первое место занял Рейкьявик — столица Исландии. За ним следуют Лиссабон (Португалия), Веллингтон (Новая Зеландия), Таллин (Эстония), Хельсинки (Финляндия), Оттава (Канада), Любляна (Словения), Вена (Австрия), Токио (Япония) и Канберра ( Австралия).
Что касается Мадрида, то у города оказался один из самых высоких уровней жизни, довольно благоприятная криминогенная обстановка, большой выбор активных видов отдыха.